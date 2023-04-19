Поплавская об отношениях с Западом: «Пришло время, чтобы нас боялись»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Традиционные институты России были на грани разрушения, однако страна вовремя отвернулась от западных ценностей.

Актриса Яна Поплавская заявила, что Западу пора бояться Россию. Она уверена, что «толерантность» могла сгубить страну, однако сейчас она верна себе и своим интереса. Таким мнением артистка поделилась с изданием aif.ru.

По словам Поплавской, транснациональные западные корпорации пытались разрушить моральные устои России, испепелить семью и институт брака. Однако страна вовремя схватилась за голову.

«Спросите у любого батюшки, семья — это тот же самый храм. Сколько раз мы оглядывались, опускали глаза. Наступил период, когда нужно, чтобы нас боялись. Это необходимо. Нельзя соглашаться на все», — прокомментировала она.

Актриса отметила, что российские игры в толерантность не заставили Запад уважать страну. Сейчас же Россия возвращается к своим исконным интересам, «возвращается к себе». Поплавская также высказалась о людях, которые покинули РФ после начала спецоперации.

«Это то самое в проруби, которое не тонет», — резюмировала она, по всей видимости, не огорченная их отъездом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поплавская показала пример традиционного брака и вышла замуж в 55 лет.