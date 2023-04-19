Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ из-за инцидента в аэропорту Кишинева

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Татарстана Рустам Минниханов 17 апреля прибыл в молдавскую столицу на конгресс по приглашению местных парламентариев, но ему не дали выйти из самолета и назвали нежелательным гражданином.

Сотрудника российской дипмиссии в Молдавии выдворяют из страны. Об этом сообщается в заявлении МИД европейского государства.

Причиной стал «инцидент в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова». Известно, что незадолго до этого во внешнеполитическое ведомство был вызван российский посол Олег Васнецов, где и было ему объявлено о персоне нон грата одного из официальных лиз посольства РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Татарстана Рустам Минниханов был приглашен молдавскими парламентариями на Конгресс дружбы народов в Комрате. Однако, когда самолет главы республики приземлился в Кишиневе, политику было объявлено, что он и его команда являются нежелательными гражданами. Во въезде в страну было отказано. При этом их даже из самолета не выпустили.