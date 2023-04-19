«Элемент психологической войны»: зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Заявление есть, а наступления как не было, так и нет. О чем свидетельствуют размытые формулировки Киева?

Минобороны Украины сообщило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе на четырех направлениях. Несмотря на заявление, никаких активных действий со стороны киевского режима в зоне СВО зафиксировано так не было. Военный эксперт Игорь Никулин объяснил 5-tv.ru, что значат громкие слова Киева и зачем они нужны.

По его словам, любое наступление действительно начинается с нескольких направлений. Одно из них остается основным, а остальные три-четыре нужны для отвлечения противника. Однако в случае с украинским конфликтом дело совершенно в другом.

«Это элемент психологической войны. Попытка заставить российскую армию и командование нервничать и по всякому пустяковому поводу. Другого я просто не вижу. Это чисто информационный вброс», — прокомментировал Никулин.

Военный эксперт отметил, что украинцам нельзя верить ровно так же, как и англосаксам, а странные формулировки, которые использовали в Киеве, лишь подтверждают это.

Заместитель главы Минобороны Незалежной Анна Маляр ранее сообщила, что боевики киевского режима приступили к анонсируемому весеннему контрнаступлению. По ее словам, все происходящие сейчас штурмовые действия ВСУ уже можно назвать элементами этого наступления.

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