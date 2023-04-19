Газ в каждый дом: Турчак оценил осуществление программы газификации на Алтае

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

Секретарь Генсовета «Единой России» посетил одно из сел, куда уже провели «голубое топливо».

Программа социальной догазификации в Республике Алтай набрала хороший темп. Об этом в ходе своей рабочей поездки по регионам Сибири заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он побывал в одном из сел, в которое провели газ. И благодаря партийному проекту на очереди еще почти 15 населенных пунктов региона. Появится возможность подключить больше 10 тысяч домов.

«Сегодня мы здесь для того, чтобы продолжить большую программу газификации, которая была запущена по инициативе „Единой России“, поддержана нашим президентом и стала большой масштабной программой газификации, которая реализуется во всех регионах нашей большой страны. Сегодня я с радостью хочу отметить, что Республика Алтай набрала темпы. Действительно, те цифры, о которых мы договаривались практически по прошлому году и уже по началу этого года, выполнены. По проектным работам на этот год порядка 480 километров, 485 километров находится в проектировании», — отметил Турчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ благодаря программе социальной газификации.