Не звездная болезнь: почему знаменитости страдают паранойей из-за здоровья

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В числе помешавшихся на этой почве артистов — певица Анита Цой. Теперь она часто появляется не только на сцене, но и в больницах.

Слава, деньги, бесконечные гастроли и море соблазнов — за такую жизнь многим артистам порой приходится платить большую цену. И часто это — самая настоящая паранойя, связанная со здоровьем. В определенный момент в голове знаменитостей что-то переключается: вместо новых творческих идей на ум приходят только на тревожные мысли. Главный вопрос — а вдруг я неизлечимо болен? О том, почему это нередко происходит именно с публичными людьми и как это лечится, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала психолог и психоаналитик Ирена Сирма.

«Если мы берем в пример артистов, то надо учитывать, что они постоянно переносят различные стрессы. Стимулируют их как позитивные, так и негативные события», — пояснила она.

Кроме того, чрезмерная озабоченность своим здоровьем связана с психологическими особенностями каждого человека. Но и здесь профессия накладывает отпечаток.

«Актеры, к примеру, очень эмоциональные, их психика подвижная, лабильная», — привела пример эксперт.

Плюс паранойя не редко становится близким спутником человека после перенесенной болезни. Яркий пример — певица Анита Цой. Знаменитость переболела коронавирусом еще три года назад, но теперь вопрос здоровья для нее — номер один. Артистка признает, что помешалась на этой почве и теперь посещает больницы по поводу и без.

«Это, по сути, травмирующая ситуация. Начинается тревога, которая, как известно, снимается действием. Начинается беготня по врачам: сдаются бесконечные ненужные анализы», — комментирует специалист.

Но кроме дополнительной тревоги, такое беспокойство ничего не принесет, добавляет она. В этом случае важно признать проблему и заняться ей, вместо того чтобы искать несуществующий диагноз. За помощью не помещает обратиться к профессионалам — те же неврологи или психиатры помогут прописать действенные препараты.

«Во-вторых есть различные техники психологические, которые тоже призваны спасать от таких тяжелых от травматических и навязчивых мыслей. И третий способ — спросить себя, что тревожит: отношения в семье, переизбыток труда, страх насчет будущего. Ответить нужно честно», — подчеркнула специалист.

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