Лечимся от депрессии: почему в России нужно продлить майские праздники

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Почему длинные выходные так важны для россиян?

В этом году многие расстроены из-за слишком коротких майских праздников. Такого же мнения и вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, который попросил губернаторов российских регионов продлить отдых россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Он аргументировал это тем, что именно весной у людей, как правило, начинается депрессия и им просто необходимы выходные, чтобы привести себя в порядок. Даванков даже привел данные исследований, согласно которым 37% россиян уже сейчас отмечают у себя симптомы депрессии.

В его обращении говорится о том, что майские праздники нужно продлить, включив в нерабочие дни 2,3,4 и 5 мая.

Тогда праздничные дни для жителей России продлятся, как минимум, девять дней.

Пока расписание такое: со вторника по пятницу — 2, 3, 4, 5 мая — россиян ждет сокращенная рабочая неделя. После наступят календарные выходные — 6 и 7 мая. Нерабочими выдаются и следующие два дня. 8 мая стало праздничным, потому что на эту дату перенесли выходной еще с зимних каникул, а 9 мая вся страна отмечает День Победы.

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