Минобрнауки: высшее образование в России разделят на три ступени

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

Изменится ли время, которое студентам придется потрать на обучение в российских вузах?

В Минобрнауки анонсировали формирование в России трехступенчатой системы высшего образования. Нововведения предусматривают деление получения высшего образования на базовое, специализированное и аспирантуру. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в рамках презентации на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Согласно речи Фалькова, первая ступень будет заключаться в получении базового или основного высшего образования. Срок обучения на первом этапе составит от четырех до шести лет, и будет рассчитываться исходя из потребностей на рынке труда. Главная задача первой ступени — обеспечить будущие кадры общей междисциплинарной подготовкой.

Вторая ступень — специализированное высшее образование. Оно включает в себя магистратуру, которая займет еще один-два года. Ординатура и ассистентура-стажировка также относятся ко второму этапу образовательного процесса. На второй ступени учащиеся смогут углубить свои знания.

Завершающей ступенью глава Минобрнауки назвал аспирантуру. Третий этап будет выделен в отдельный этап, который будет формировать научные и научно-практические кадры. По словам Фалькова, поступить в аспирантуру будет возможно после получения пятилетнего образования на базовой ступени или после окончания специализированного высшего образования.

Ранее 5-tv.ru писал, что срок обучения в магистратуре для специалистов могут сократить до одного года.