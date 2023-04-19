Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием

Фото, видео: James Mcgill/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС; 5-tv.ru

Некоторых людей заперли внутри опечатанного корпуса. Что происходит?

На территорию Киево-Печерской лавры прибыли сотрудники полиции, они блокируют все входы в помещения. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На кадрах видно, как у монастыря дежурят полицейские в красных беретах и с автоматами. Они не дают простым верующим пройти ко входу. Известно, что 39-й корпус опечатан. Многие люди пытаются прорваться туда, однако их жестко прижимают, женщины кричат, мужчины ругаются с правоохранителями.

Более того, есть информация, что внутри 39-го корпуса есть люди, которых заперли внутри.

Раскольническая церковь оказывает давление на каноническую Украинскую православную церковь. Ситуация обострилась в марте, когда на сайте Киеве-Печерской лавры появилась публикация с подписью исполняющего обязанности главы национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника. Гендиректор изложил, что монархи до 29 марта должны покинуть стены монастыря. Уточнялось, что они могут остаться — для это нужно перейти на сторону раскольнической церкви.

Закрытие монастыря спровоцировало массовые захваты храмов в городах на территории Незалежной. Также участились столкновения между представителями раскольников и УПЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре.