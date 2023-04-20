Сглаз или психология: можно ли силой слова создать неприятности в жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. G. Holesch; ВКонтакте / Марианна Абравитова; 5-tv.ru

Если зацепиться за определенное слово, то можно бессознательно включить его в сценарий своего будущего.

Иногда плохое предчувствие может спасти от неприятностей, однако в ином случае интуиция играет с человеком в опасную игру. К примеру, брошенная фраза «эта поездка будет ужасная» оказывается пророческой и во время пути случаются разные неприятности. Имеют ли слова подобную силу, возможно ли «накаркать» и как не попасться на уловки злого языка? На эти вопросы ответила эзотерик и психолог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, негативные фразы действительно способны смоделировать проблемы, но в силу мнительности и пугливости сказавшего их. Тогда человек обращает внимание на подобные слова, начинает бояться их. Уверенная в себе личность не станет зацикливаться на этом вопросе, поэтому словесные предпосылки не должны затронуть ее.

«Действительно, мы во многом сами формируем свое жизненное пространство. Жизненный вектор, по которому мы идем, формируется нашими убеждениями, ощущениями, предвкушениями даже каких-то событий. Мы сначала ментально все простраиваем», — рассказала эксперт.

Когда человек цепляется за определенную фразу, то уже включает ее в сценарий дальнейшего события. Эзотерик привела в пример отрицательные слова о поездке. Путешественник уже подсознательно будет отыгрывать негативную картину в голове и неосознанно искать нехорошие приключения весь период. Даже если все пройдет хорошо, осадок от неприятных мыслей все равно останется, поэтому времяпровождение не принесет приятных эмоций.

«Потому что этот твой сценарий негативный, он все время довлел над тобой — ты не мог расслабиться, не мог получить удовольствие. Поэтому тут скорее не к фразам, к претензии, а к тому, как вы устроены», — объяснила эзотерик.

По словам Абравитовой, человек должен сам осознать, что накручивает себя, когда отсутствуют реальные предвестники несчастья. Только после признания проблемы получится избавиться от нее.

«Любую такую фразу можно будет игнорировать, если ты осознанно к ней подходишь. Потому что понятно, что нами в основном правит бессознательное и мы ему подвергнуты очень сильно, но когда ты осознаешь какие-то вещи, они просто чудесным образом растворяются», — рассказала эксперт.

В том числе Абравитова рассмотрела этот вопрос с точки зрения эзотерики. Она отметила, что принцип остается такой же, как сказано выше, однако немного меняется ракурс.

Есть люди со слабой энергетикой, они часто восприимчивы и мнительны, боятся сглаза или колдовства со стороны других. Иногда это доходит до того, что даже комплименты им кажутся слишком подозрительными. Из-за постоянного страха проблемы сами тянутся к таким личностям.

«Но есть и другая история, когда энергоемкие люди с негативной направленностью назовем такими „бесовскими“ людьми, те люди, которые занимаются колдовством, черной магией, желают другим людям чего-то плохого. Они могут реально устраивать такие посылы негативные, которые будут пробивать человека <…> именно на уровне слов», — заявила эзотерик.

В основном подобное «пробитие» может сработать на принимающем человеке, который ждет негатива и не может мыслить иначе. Однако в случае очень мощного отрицательного посыла от злопыхателя может пробиться и нормальная энергетика.

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