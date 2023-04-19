Стала известна причина смерти актера Александра Тартышникова

Фото: Кадр из сериала «Порох и дробь», 2012 г.

За свою жизнь артист снялся в порядка 27 картинах.

Стала известна причина смерти звезды «Глухаря» и «Отряда особого назначения» Александра Тартышникова. Ее назвали в пресс-службе Харьковского театра имени Шевченко «Березиль», которому несколько десятилетий был предан артист.

Там уточнили, что из жизни знаменитость ушел из-за тяжелой болезни. С недугом артист боролся несколько лет, но в итоге проиграл — 18 апреля на 81-м году актера не стало. Сейчас решаются вопросы организации похорон знаменитости — место и дата прощания пока не определены.

Александр Тартышников дебютировал в кино в 28 лет, сыграв в военной драме о защитниках Одессы «Поезд в далекий август» в 1971-м, а через несколько лет блестяще воплотил образ эсэсовца в картине «Отряд особого назначения». Хорошо запомнился зрителям и сторож в сериале «Нюхач» в 2013-м, а также полковник Крепов из многосерийной ленты «По законам военного времени».

Всего на счету знаменитости порядка 27 фильмов — список небольшой, зато качество исполненных ролей оказалось на высоте. За это в первую очередь зритель и ценил своего кумира. Да и в Харьковском государственном театре имени Шевченко у знаменитости тоже была своя армия поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерший украинский актер Александр Тартышников считал себя экстрасенсом.