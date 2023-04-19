Шахту «Распадская» эвакуируют из-за пожара

Фото: МЧС РФ по Республике Коми/ТАСС

В забое находится свыше 180 рабочих.

Из-за возгорания в одном из забоев в шахте «Распадская» в Кузбассе проводится эвакуация работников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Известно, что в момент ЧП под землей находилось более 180 человек.

По уточненной информации 5-tv.ru, пожар был зафиксирован на глубине 558 метров. Предварительно, пострадавших нет. Эвакуация проходит в штатном режиме.