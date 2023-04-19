«Расцвели пышным цветом»: Песков напомнил о проявлениях нацизма на Украине
Песков заявил о важности борьбы с любыми проявлениями нацизма в современном мире
Фото, видео: © РИА Новости /Владимир Астапкович; 5-tv.ru
В Кремле считают, что антифашисткий форум в Минске должен стать значимым событием для всех нас.
Борьба с любыми проявлениями нацизма в наше время очень важна. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о проведении антифашистского форума в Минске в апреле.
По его словам, проявления нацизма «расцвели пышным цветом» на Украине.
«Борьба с ними очень важна. Можно только надеяться, что форум станет еще одним значимым событием в общем контексте этой борьбы», — говорит Песков.
До этого стало известно, что с 21 по 22 апреля в Минске состоится антифашисткий форум. По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, в нем примут участие делегации около 50 стран мира.
19 апреля — День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как нацизм охватывает большинство европейских стран.