Россия и Таиланд отмечают 126 лет дружбы и сотрудничества

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В Петербурге проходит крупнейшая в нашей стране научная конференция, посвященная Стране тысячи улыбок.

Москва и Бангкок отмечают 126 лет дружбы и сотрудничества. В честь этого события в Петербурге проходит крупнейшая в нашей стране научная конференция, посвященная Стране тысячи улыбок.

Там собрались знатоки тайского языка, истории и культуры, а их коллеги выходят на связь из Таиланда. Что общего между россиянами и тайцами, и как удается избежать трудностей перевода, расскажет Роман Ишмухаметов.

Среди всех памятников на территории петербургского госуниверситета этот выглядит экзотично.

«Насколько он популярен в Таиланде?»

«Он самый популярный, известный поэт в Таиланде. Можно сказать, что он как тайский Пушкин?»

Натчиван Мекратанакулпат в России уже 15-лет. Нашим языком и культурой увлекалась еще в школе, А сейчас преподает тайский в СПБГУ. Недавно получила гражданство, а окончательно обрусела, когда привыкла к климату.

«Нет плохой погоды, есть только плохая одежда, правильно? Но все равно за это я тоже люблю Россию. Потому что каждое время года прекрасно по своему», — признается Натчиван.

В Петербурге проходит крупнейшая в нашей стране конференция, посвященная Стране тысяче улыбок. Статус чтений подчеркивают послы двух государств.

«Всем большой привет из Бангкока. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в этой конференции», — поприветствовал участников чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин по видеосвязи.

«Мне очень приятно находиться среди выдающихся российских ученых. К тому же я получаю неподдельное удовольствие иметь общее дело с таким институтом, как СПбГУ, с которым нас связывают отношения, длящиеся уже шесть десятков лет», — добавил со своей стороны чрезвычайный и полномочный посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Символично и место проведения конференции. Первый в России тайский кабинет, открытый в Санкт-Петербургском государственном университете еще 11 лет назад. Эта аудитория центр продвижения королевства в самых разных сферах.

Только в Северной столице сегодня учатся около 40 студентов из Таиланда. И их число растет. В России студентов из юго-восточной страны привлекают технические специальности и, конечно, наш язык. Не самый легкий для изучения. Особенно сложно Эмруену Метавину даются падежи и виды глагола. Ничего подобного в тайском языке нет.

«На уроках смотрел мультфильмы. Это „Чебурашка“ и, конечно, „Ералаш“. Это очень интересно, потому что когда я смотрел мультфильм или „Ералаш“ я могу практиковать аудирование или говорение», — признается Эмруен.

Нелегко дается тайский и нашим студентам. Но изучение редкого языка дает хорошие перспективы.

«Я могу поставить перед собой наполеоновские планы и сказать: я бы очень хотела работать в посольстве где-нибудь. Это было бы на самом деле очень здорово. Но тем не менее меня также привлекает и научная деятельность», — говорит студентка СПбГУ Ксения Анискевич.

С тех пор как 126 лет назад между нашими странами были уставлены дипотношения — все эти годы они развиваются очень тепло.

«В силу географических причин достаточно очевидных не было возможности попасть в Таиланд. В 1891 году цесаревич Николай во время своего знаменитого восточного путешестви посетил Seam. Именно этот визит заложил основу прочной дружбы», — поясняет аспирант, преподаватель тайского языка и истории на восточном факультете СПбГУ Михаил Игнатьев.

В прошлом году королевство посетило почти 450 тысяч туристов из России. И это не предел. Что касается академических связей двух стран, то возможно уже в этом году пройдет второй и очный форум ректоров двух стран, который только укрепит научное сотрудничество.