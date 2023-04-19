«Упаси меня от этого подальше»: Барановская о музыке и актерском искусстве

Юлия Барановская призналась, что не хотела бы стать певицей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

После скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным карьера телеведущей пошла в гору. Готова ли она попробовать себя в других творческих сферах?

Музыкальная карьера исключена, а актерская — под вопросом. О ближайших планах на будущее Юлия Барановская поделилась на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

По мнению ведущей, у нее нет особых музыкальных способностей, чтобы попробоваться в качестве певицы. Она считает себя талантливой в телевизионной среде.

«Петь нет! <…> Упаси меня от этого подальше!» — воскликнула Барановская.

А об актерской карьере телеведущая задумывается. Но чаще ей поступают предложения сняться в проектах в роли самой себя.

«Ведь это профессия. Это серьезная профессия. И нужно учиться. У меня этого образования нет. Но в этой сфере мне всегда интересны эксперименты. Если режиссер на кастинге принимает решение, что ему это подходит, значит я на это соглашусь», — делится Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, как Барановская подходит к выбору партнера.