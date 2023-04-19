ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр, нанеся удары из танков и артиллерии

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Боевики не редко пытаются атаковать, но каждый раз получают серьезный ответ от российских военных.

Еще одну попытку наступления ВСУ пресекли наши военные. На этот раз украинские формирования пытались форсировать Днепр.

Подобные вылазки диверсионные группы делают регулярно, в основном на катерах. И каждый раз получают решительный отпор наших бойцов. По всему левобережью располагаются огневые точки. По противнику бьют из танков и артиллерии, и даже тяжелых огнеметных систем.

Под таким огнем попытки прорыва обороны практически невозможны.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.