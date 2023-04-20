От либидо до патологии: чем опасен высокий и низкий уровень тестостерона у мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox; Личный Архив Льва Авербаха;5-tv.ru

С древних времен внимание женщин завоевывали «тестостероновые» мужчины. Можно ли определить активного самца по внешним признакам сегодня?

Тестостерон принято считать исконно мужским гормоном, однако он в разной степени присутствует в организме каждого человека. Гендиректор частной скорой помощи Лев Авербах рассказал 5-tv.ru, чем опасно повышение или понижение уровня полового андрогена, и какие симптомы свидетельствуют о необходимости обращения в больницу.

Врач объяснил, что количество тестостерона во многом определяет мужскую силу. Чем оно выше в нормативных показателях, тем выше качество жизни представителей сильного пола. В основном, тестостерон снижается с возрастом и сильно воздействует на либидо (сексуальное желание. — Прим. ред.).

«Если он падает, то мужчина не перестает быть мужчиной. Если нормативы увеличиваются, может быть какия-то патология. <…> Надо искать причину, если это регулярно выше нормы. Скорее всего, это продуцирующая опухоль», — предостерегает эксперт.

Авербах связывает уровень тестостерона с естественным отбором. По его словам, в природе он снижается, чтобы пожилые самцы не приставали к самкам и не мешали молодым создавать здоровое потомство. У людей же обнаружить снижение гормона можно только с помощью анализов. Тестостерон не имеет внешних проявлений и может выражаться лишь в психоэмоциональной составляющей. Пациент может ощущать апатию и отсутствие жизненного тонуса, но ошибочно списывать все на авитаминоз и сопутствующие болезни.

«Никаких внешних проявлений нет. Есть такое выражение — просто глаз не горит на женщин. Стимулировать тестостерон можно. Есть специальные андрогены или специальные инъекции, которые повышают либидо у мужчины, чтобы не было так обидно», — прокомментировал Авербах.

Эксперт также рассказал, что на женский организм, в основном, действуют другие процессы, однако в частных случаях высокий уровень тестостерона у них имеет внешние проявления — они становятся «мужеподобными», имеют сильное оволосение на теле и лице. По его словам, обилие мужского гормона зачастую встречается у спортсменок.

«Нельзя оценивать женщин с позиции тестостерона. Если у женщины высокий тестостерон, значит, она уже может быть мужчиной», — подчеркнул он.

По словам врача, снизить уровень тестостерона не так просто, так он регулируется множеством гуморальных регуляций организма. Он заключил, что этот гормон во многом определяет направление эволюции человечества, ведь с древних времен расположения самок для продолжения рода завоевывали «тестостероновые» активные мужчины.

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