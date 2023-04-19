«Постоянно бегом»: певица Ханна о своем распорядке дня после рождения малышки

Певица Ханна призналась, что разрывается между работой и материнством

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Не успела артистка во второй раз стать мамой, как уже активно продолжила заниматься своей музыкальной карьерой.

Певица Анна Иванова, более известная как Ханна, разрывается между загруженным рабочим графиком и материнством. О своем распорядке дня артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

В феврале этого года Ханна стала мамой во второй раз, у исполнительницы и гендиректора лейбла Black Star Павла Курьянова (Пашу) родилась дочка. Прошло чуть больше месяца, как молодая мама уже представила видеоклип на новую дуэтную песню «Финал» с Мишей Марвиным.

«Я постоянно бегом. Перебегаю из комнаты в комнату, параллельно крашусь, параллельно кормлю малышку, параллельно разговариваю с Адрианой (четырехлетняя дочь Ханны и Пашу. — Прим. ред.), еду в садик, параллельно по телефону, смотрю монтаж клипа. Это как у любой работающей мамы очень много дел», — делится Ханна.

Тем не менее певицу никак не удручает количество задач, которые ей приходится каждый день выполнять. Наоборот, артистка получает удовольствие от процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, как Пашу относится к эротическим сценам в клипах Ханны.