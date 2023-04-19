ВСУ взорвали четыре многоэтажки во время отступления из Артемовска

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Российские военные освобождают город квартал за кварталом. Однако украинские нацисты оставляют за собой кровавые следы.

Отступающие из Артемовская боевики киевского режима взорвали четыре многоэтажки 17 апреля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Уточняется, что в результате диверсий украинских нацистов погибли, по меньшей мере, 20 мирных жителей города. Среди них числятся дети. О точном числе пострадавших пока неизвестно.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что почти 90% Артемовска перешло под контроль Вооруженных сил РФ. Он отметил, что солдаты продолжают продвижение и выдавливание позиций ВСУ. Кроме того, еще в первой половине апреля сообщалось о полном контроле российской стороны над всеми административными зданиями в городе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы рассказали о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей в Артемовске.