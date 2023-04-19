Умерший украинский актер Александр Тартышников считал себя экстрасенсом

Фото: Кадр из сериала «Нюхач», 2013 г.

На сверхспособности обращали внимание его знакомые и советовали направить их в нужное русло.

Украинский артист Александр Тартышников, кроме актерского таланта, обладал экстрасенсорным способностями. Но даже особый дар не помог ему предотвратить смерть — его не стало во вторник, 19 апреля, буквально через 1,5 месяца после празднования 80-летия.

Несмотря на преклонный возраст, артист выглядел как человек, полный сил и желания жить и творить. Артист чувствовал, что энергию нужно направить еще в какое-то русло, и окружающие об этом тоже твердили. Так знаменитость увлекся мануальной терапией и биоэнергетикой.

Кроме того, из Тартышникова получился бы хороший гипнотизер, не сомневались некоторые его знакомые.

«Говорили, что у меня хорошие способности к гипнозу. Я пробовал, но отказался. Человек слаб», — признался как-то артист.

При этом отмечал, что подлость и вранье — совсем не его конек. Своим кредо он называл стремление жить и давать это делать другим.

Александр Тартышников дебютировал в кино в 28 лет, сыграв в военной драме о защитниках Одессы «Поезд в далекий август» в 1971-м, а через несколько лет блестяще воплотил образ эсэсовца в картине «Отряд особого назначения». Хорошо запомнился зрителям и сторож в сериале «Нюхач» в 2013-м, а также полковник Крепов из многосерийной ленты «По законам военного времени».

Всего на счету знаменитости порядка 27 фильмов — список небольшой, зато качество исполненных ролей оказалось на высоте. За это в первую очередь зритель и ценил своего кумира. Да и в Харьковском государственном театре имени Шевченко, где десятилетиями служил артист, у знаменитости тоже была своя армия поклонников.

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