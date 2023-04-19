Трехлетнюю дочку выпавшей из окна женщины нашли мертвой в Балашихе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru

Тело ребенка не удалось обнаружить сразу. Поиском малышки занимались криминалисты и поисково-спасательный отряд.

Трехлетнюю дочку погибшей в подмосковной Балашихе женщины нашли мертвой под козырьком подъезда. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Тело ребенка было найдено там же, где и лежало тело ее матери. Изначально следователи не смогли обнаружить труп, так как он из-за своих размеров провалился в трещину в козырьке. По предварительной версии, женщина сначала выкинула из окна девочку, а потом прыгнула сама.

Тело 38-летней женщины было обнаружено 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома, сообщили в СК по региону. О пропаже трехлетнего ребенка стало известно вечером того же дня. Поиском малышки занимались криминалисты и представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее 5-tv.ru писал, что тела двоих недоношенных близнецов нашли в коробке на улице.