Кто жертва? Актер Даниил Воробьев назвал себя абьюзером в отношениях

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Знаменитость решил, что на этот раз он все не испортит.

Не все мужчины готовы признаться в своих абьюзивных отношениях к женщинам, однако актер Даниил Воробьев решил, что настало время. Свою историю он поведал изданию StarHit.

По его словам, одно время он состоял в классических насильственных отношениях, которые считал абсолютно здоровыми.

«И ситуация в том, что абьюзером в общем-то выступал я сам, потому что внутри была глобальная неуверенность», — рассказал артист.

Он добавил, что такой мужчина всегда чувствует себя жертвой и является слабым человеком.

«Он не осознан и не соединен с самим собой. Поэтому и происходит манипуляция, которая создает для абьюзера удобный контекст», — продолжает знаменитость.

Звезда «Мажора» также рассказал, что уже через какое-то время после выхода из тяжелых отношений, ему все-таки удалось встретить ту самую девушку, которая помогла ему понять роль мужчины в отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Даниил Воробьев относится к изменам. По его словам, измену можно понять логически, но вот простить никак нельзя. Она, по мнению актера, разрушит старый мир, но зато построит новый.