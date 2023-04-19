«Без желания смягчить»: Захарова о жестком разговоре с послами США, Британии и Канады

Захарова: разговор с вызванными в МИД послами США, Британии и Канады прошел жестко

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Если неподобающее поведение иностранных представителей продолжится, то последствия будут серьезнее.

Беседа с послами США, Великобритании и Канады оказалась резкой и твердой. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания что-то смягчить, как-то спустить на тормоза», — объяснила дипломат.

По словам Захаровой, помимо прочего, до послов донесли информацию, что в случае продолжения подобного поведения «оно будет фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу».

К слову, послов в ведомство вызвали из-за непростительных высказываний после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*. Московский городской суд приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его судили по делу о государственной измене и дискредитации ВС РФ.

Мария Захарова называла заявления послов вышеуказанных стран открытым вмешательством во внутренние дела РФ. Они публично высказали противоположение мнение по поводу приговора публициста. Посол Великобритании Дебора Броннерт призвала отменить постановление суда и обещала поддержать обвиняемого дипмиссией. Ее американская коллега Линн Трейси и канадская Элисон Ленлер посчитали решение «попыткой заглушить несогласных».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Судане совершено нападение на посла Евросоюза.

* — признан иноагентом в РФ.