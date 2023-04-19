ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Спецслужбами был задержан причастный к подготовке преступления на Крымском полуострове гражданин России и Украины.

ФСБ России пресекла деятельность украинского агента, который готовил диверсию на объекте энергосистемы в Керчи. В ЦОС федеральной службы уточнили, что мужчина был задержан, при нем была самодельная бомба.

Уточняется, что задержанный злоумышленник имеет двойное гражданство — является гражданином России и Украины, соответственно. При осмотре его места проживания сотрудниками спецслужбы были изъяты взрывные устройства собственного производства, а также средства связи, содержащие переписку с украинским руководством. Спецслужбы Украины курировали деятельность задержанного.

В отношении мужчины заведены сразу несколько уголовных дел: по ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 «Приготовление к диверсии» и по ч.1 ст. 222.1 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса РФ.

В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу. Наказание по предъявленным ему статьям может достигнуть пожизненного срока.

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