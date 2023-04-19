Американские вакцины Moderna и Pfizer запретили использовать в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Matthey; 5-tv.ru

Причины исчезновения растиражированных по всему миру вакцин от коронавируса не разглашаются, что вызывает еще большие подозрения.

Штаты фактически признали, что их препараты от коронавируса опасны для здоровья. Местное управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило использовать сразу две самых популярных в США вакцины: Moderna и Pfizer. Хотя официальные причины изъятия медикаментов из оборота организация пока никак не пояснила.

За весь период пандемии по всему миру неоднократно фиксировались осложнения и даже летальные случаи после применения этих вакцин. Moderna и Pfizer пропали из больниц буквально через неделю после снятия режима чрезвычайной ситуации связанного с пандемией. Его ввели три года назад и с тех пор несколько раз продлевали и отменили только 10 апреля.