Вкалывают роботы, учит человек: IT-компании ищут гуманитариев для работы с нейросетями
«Известия»: «Яндекс» начал поиск специалистов-гуманитариев для обучения нейросетей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru
Люди, которые смогут писать тексты на нужные темы, смогут стать учителями для искусственного интеллекта.
Сотни новых вакансий для людей гуманитарных профессий откроют IT-компании. Как выяснили «Известия», журналистов, педагогов и филологов начали нанимать для развития нейросети.
Представителям этих профессий предлагают стать тренерами искусственного интеллекта. Эти люди будут готовить качественные тексты и контент для обучения. Причина повышенного интереса к гуманитариям кроется в бурном развитии искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, отмечают участники рынка.
Современные нейросети получают знания о мире из интернета, но, чтобы научиться их применять, нужны наставники, которые хорошо работают с текстом и смогут обучить грамотности.