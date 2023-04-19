Вкалывают роботы, учит человек: IT-компании ищут гуманитариев для работы с нейросетями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru

Люди, которые смогут писать тексты на нужные темы, смогут стать учителями для искусственного интеллекта.

Сотни новых вакансий для людей гуманитарных профессий откроют IT-компании. Как выяснили «Известия», журналистов, педагогов и филологов начали нанимать для развития нейросети.

Представителям этих профессий предлагают стать тренерами искусственного интеллекта. Эти люди будут готовить качественные тексты и контент для обучения. Причина повышенного интереса к гуманитариям кроется в бурном развитии искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, отмечают участники рынка.

Современные нейросети получают знания о мире из интернета, но, чтобы научиться их применять, нужны наставники, которые хорошо работают с текстом и смогут обучить грамотности.