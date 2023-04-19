«Получают по зубам»: как ВС РФ отражают попытки атаки ВСУ в районе Угледара

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К выполнению задачи подключилась артиллерия морпехов.

ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Угледара. За отражение атаки взялась артиллерия морпехов и задачу выполнила. Потери противника оценить пока сложно, но они точно будут не только в живой силе и бронетехнике. Кроме прочего, бойцам удалось сбить и один Су-25. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел, как это было.

Позиции основные, запасные, отдельный капонир для ведения стрельбы. К напряженной боевой работе экипажи батареи «Гвоздик» камчатских морпехов готовились основательно.

«В основном, осколочно-фугасные, шрапнель. Ну и дымы. Пехоте нужна поддержка, поэтому часто дымим», — рассказал командир 2С1 «Гвоздика» с позывным «Зверь».

При этом окопаться целая батарея самоходок смогла настолько незаметно, что ВСУ их не могут обнаружить уже несколько недель.

«Сейчас они пытаются постоянно проводить разведку боем, но, скажем так, получают по зубам. Реагируем быстро, оперативно и точно», — отметил командир батареи с позывным «Кама».

Впрочем, эта атака явно оказалось масштабнее, чем обычно. Вперед пошла и украинская пехота, и бронетехника.

«Пока мы разговаривали с экипажем одной машины, другая машина получила цель — где-то под Угледаром. Это пока пристрелка — пристрелочный выстрел. За ним будут еще», — рассказал с места корреспондент.

Проблем для артиллерии добавила и погода. Сильный ветер на расстоянии в 15-20 километров заметно сносит снаряды. Чтобы попасть точно в цель, нужна корректировка.

Для отражения атаки одной «Гвоздики» оказалось недостаточно. К бою приготовилась уже вся батарея.

«Экипаж характеристики цели получил, сейчас будет выстрел. Вот он. Это был пристрелочный, как и с той установкой. Сейчас будут еще», — добавил журналист.

К отражению атаки присоединилась и реактивная артиллерия, и авиация. Причем вертолеты работали до поздней ночи. И, как оказалось, очень результативно. К утру атака ВСУ окончательно захлебнулась. Точное количество потерянных машин и солдат противника пока неизвестно, но это явно была попытка вскрыть систему обороны российских войск на угледарском направлении.

«Передовыми подразделениями группировки „Восток“ при поддержке артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем, а также уничтожена разведгруппа ВСУ. Ликвидированы до десяти боевиков», — прокомментировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Среди украинских потерь есть и один штурмовик Су-25. Сбит морпехом Тихоокеанского флота с позывным «Хищник» из ПЗРК «Игла».

Эта попытка наступления явно была не последней. Угледарский участок имеет для ВСУ особое значение — прикрывает с фланга почти всю донбасскую группировку Украины.

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