ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть раненые среди мирных жителей

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Прицельный обстрел украинские националисты ведут по району, где находится больница.

Артиллеристские удары ВСУ оставили без света и связи жителей Новой Каховки. Стреляли с правого берега Днепра.

Всего по городу выпустили не менее 15 снарядов. Осколки пробили стены зданий и разбили окна. Подачу электричества в дома восстановили по резервной схеме.

Ранее в экстренных службах сообщили об обстреле четырех других населенных пунктов Херсонщины. По ним выпустили не менее 40 снарядов из ствольной артиллерии.

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие, сообщает администрация города.