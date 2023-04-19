Сергей Лавров призвал не доверять США: «Могут обмануть в любой момент»

Глава МИД России Лавров: все прекрасно знают, что США могут обмануть в любой момент

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

По словам министра иностранных дел РФ, Штаты гораздо чаще предпочитают ложь исполнению собственных обещаний.

Ни для кого не секрет, что США запросто могут обмануть своих партнеров. Также американским властям несвойственно держать слово. Такие заявление в адрес Вашингтона прозвучали из уст главы российского МИД Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

В прошлом году Штаты начали ослаблять санкции против Венесуэлы. Так, американская компания Chevron получила право добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PdVSA, а также поставлять их продукцию на свой рынок.

Один из журналистов обратился к Лаврову и вспомнил, что Вашингтон намекал на возможность полного освобождения Венесуэлы от ограничительных мер, однако позже стал угрожать еще более мощными санкциями. Так американцы добивались переговоров Каракаса с представителями оппозиции.

«Я хочу подчеркнуть, всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент. И гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — заявил в ответ Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия поддерживает позицию Венесуэлы. Подчеркнул, что речь идет о собственных ресурсах страны, ее экономике, которую испытывают на прочность незаконными санкциями американцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма.