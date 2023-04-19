Из-за санкций против России Финляндия осталась без самого дорогого

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Принимаемы властями решения с бурной радостью встретили экоактивисты. Но спрогнозировать последствия никто в Финляндии не смог.

Власти Финляндии в стремлении как можно сильнее поддержать санкции против России ввели сразу несколько ограничений. Но одно из них, как выяснили РИА Новости, ударили по самим российским соседям.

Еще в сентябре прошлого года страна перестала покупать российский уголь. Это решение было с ликованием встречено экоактивистами и некоторыми гражданами Финляндии. Но, как оказалось, запустило целую цепочку неприятных последствий.

Даже несмотря на то, что власти Финляндии запретили использование угля в стране, он все еще нужен предприятиям и простым гражданам. Для этого были расконсервированы угольные станции, что привело к увеличению потребления «грязного топлива» в среднем на 10%.

Сказался и низкий уровень газификации Финляндии: он достигает всего 3%, а значит в ход идут (кроме угля) древесина и мазут. Впрочем, от угля страна отказываться не собирается. Только за конец прошлого года вместо российских ресурсов топливо закупалось в США, Австралии и ЮАР. Соответственно, гораздо дороже — из-за логистики.

Цены на топливо и электроэнергию резко выросли. А это уже ударило по простым гражданам. Большинство финнов отправились собирать валежник в лесу, но вот для предприятий, в том числе и металлургического сектора, такой подход неприемлем.

Конечно же, есть альтернатива — зеленая энергетика. Но и тут не все так просто. Хоть число введенных ветряков перевалило за тысячу, полное выполнение программы перехода на более экологичное топливо возможно только к 2025 году. Но и тогда Финляндия будет обеспечена электроэнергией лишь на треть.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нищающая Финляндия накачивает оружием Украину и закупает газ у России.