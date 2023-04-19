Больше не свободен: стало известно, с кем встречается Тимоти Шаламе

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

На одного из главных сердцеедов Голливуда положила глаз молодая предпринимательница.

Младшая сестра Ким Кардашьян, 25-летняя Кайли Дженнер, встречается с 27-летним голливудским актером Тимоти Шаламе. О такой неожиданной паре селебрити сообщил портал Entertainment Tonight со ссылкой на данные собственных источников. Пока между знаменитостями, подчеркивается в статье, легкая романтическая связь, ни к чему не обязывающая. Информатор заявил, что в жизни Дженнер появилось «что-то новое и захватывающее», и это связано с Шаламе.

«На данный момент они ведут себя непринужденно. Это несерьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет… Для нее это было очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и захватывающе для Кайли, и ей очень весело», — говорит источник издания.

Никто из знаменитостей не говорил о романе публично, они также не появлялись вместе на мероприятиях и пока не попадали в объективы папарацци, в том числе во время звездного музыкального фестиваля Coachella.

Девушка голливудского сердцееда — не только бизнес-вумен, но и мать двоих детей. Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

«Кайли решила, что не хочет обнародовать информацию о Тимоти в прошлые выходные на Coachella, просто хотела расслабиться и повеселиться со своими друзьями», — добавляет информатор.

Предположительно, знакомство актера и бизнес-леди произошло благодаря еще одной девушке из семьи Кардашьян. Модель Кендалл Дженнер является приятельницей Шаламе, вероятно, она и стала поводом для встречи влюбленных. Благодаря дружбе бойфренда и сестры Кайли Дженнер было легко интегрировать его в свою жизнь, отмечает источник.

Двадцатипятилетняя Дженнер — не только обладательница невероятного состояния, но и мама двух детей. С 2017 по 2019 годы она встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом (Настоящее имя Жак Берман Уэбстер II. — Прим. ред.), от которого родила дочь Сторми Уэбстер, в 2021-м пара воссоединилась после расставания и вскоре сообщила об ожидании второго ребенка. В красивую дату 02.02.2022 у пары родился сын.

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