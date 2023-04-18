Банк в Швейцарии обвинили в работе со счетами высокопоставленных нацистов до 2020 года

Фото: www.globallookpress.com / Lian Yi

Клиентами одного из крупнейших банков Швейцарии были военные преступники, которые сбежали после Второй мировой войны в Аргентину.

Проблемный банковский гигант Credit Suisse столкнулся с новыми обвинениями. Швейцарский банк обвиняют в том, что он не раскрывал в полной мере масштабы своей помощи нацистам. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на расследование Бюджетного комитета сената США.

Один из отчетов был написан Нилом М. Барофски, юристом, которого банк нанял для надзора за расследованием, но уволил в ноябре после того, как только его область охватила счета нацистов, бежавших из Европы в конце Второй мировой войны. Из-за этого данную сферу деятельности банка не получилось изучить полностью, однако юристу удалось узнать, что счета бежавших от правосудия нацистов обслуживались минимум до 2020 года.

По данным юриста, несмотря на то, что швейцарские банки проводили серьезную проверку счетов в 1990 году, выявили часть средств, принадлежавших евреям и передали их жертвам Холокоста, некоторым сбежавшим из Германии нацистам удалось уберечь счета. В пример Барофски приводит счет, контролируемый нацистским офицером СС, который занимался финансовыми операциями в фашистской Германии. Специалист заявил, что вскоре после обнаружения данной информации банк отрезал ему доступ, лишив его возможности определить детали счета и то, что случилось с активами после того, как они были переведены на другой счет в 1945 году.

В свою очередь Credit Suisse в официальном заявлении утверждает, что отчет Барофски содержит «многочисленные фактические ошибки, вводящие в заблуждение и необоснованные утверждения. Банк категорически отвергает эти необоснованные обвинения. В банке также пообещали провести дополнительное расследование по данному вопросу.

Стоит также добавить, что Credit Suisse за этот год уже второй раз оказывается в центре крупного скандала. В марте 2023-го правительство Швейцарии утвердило план помощи в размере $118 млрд, позволяющий банку UBS выкупить Credit Suisse, так как один из крупнейших банков страны оказался в кризисной ситуации.

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