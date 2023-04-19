Кто виноват? Трехлетняя девочка получила страшные ожоги на борту самолета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lorenzo Mattei; 5-tv.ru

Жуткий случай вызвал вопросы у правоохранительных органов.

В следующей истории разобраться практически нереально. Трехлетний ребенок получил страшные ожоги на рейсе Москва-Хургада. На маленькую девочку пролили кипяток! Но кто именно — непонятно.

Мать ребенка обвиняет бортпроводницу, а экипаж наоборот — саму женщину. Она, кстати, требовала немедленно посадить самолет, но получила отказ. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков разбирался в деталях.

Вместо того, чтобы загорать на песчаных пляжах Красного моря, трехлетняя Юля проходит сложный курс реабилитации в одном из госпиталей Хургады.

Она с трудом может ходить и теперь не скоро решится летать. Ведь именно в небе с ней случилось несчастье. Как рассказывает мама, по пути из Москвы в Египет бортпроводница во время раздачи питания пролила на девочку кипяток.

«Она стала подносить к столику. Она сказала: „Осторожно, горячо“. В этот момент один из стаканов, который был в правой руке, опрокинулся на ноги ребенку», — рассказала мать пострадавшей девочки Ольга Гулякина.

Один бумажный стакан Ольга успела поймать, второй упал и облил ноги девочке. Место ожога сразу покраснело, после начала облезать кожа. От последствий серьезнее спас памперс.

«На одной части у нее ожог первой степени. Это подтверждено документами. На второй стороне у нее ожог второй степени и с одной стороны ожог первой степени», — поделилась мама девочки.

Мать хотела, чтобы самолет совершил экстренную посадку, но получила отказ. По словам отца пострадавшей девочки, командир экипажа не увидел в мучениях ребенка никакой опасности.

«Еще четыре часа ребенок сидел. Вот в таком состоянии. Почему командир воздушного судна не посадил самолет? Хотя, примерно, они были еще на территории России», — заявил отец пострадавшей девочки Дмитрий Гулякин.

По словам экспертов, пилот действовал согласно инструкции.

«Описаны ситуации, когда принимаются, такие решения. Когда действительно это угрожает жизни и здоровью человека. Командир воздушного судна должен распознать ситуацию и принять решение», — отметила генеральный директор компании по подготовке авиаперсонала Анастасия Мирошниченко.

По нашим данным, пилот сразу же сообщил о ЧП наземным службам, и те рекомендовали продолжать полет. Сама бортпроводница уверяет, что передала стаканы с кипятком для чая в руки маме, а после продолжила обслуживать пассажиров. И только через несколько минут услышала крики. Этой версии придерживаются и в авиакомпании.

«Бортпроводники немедленно подошли к ребенку. Мама ребенка сказала, что девочка облилась кипятком из бумажного стакана. Семья заказала горячее питание, которое было передано непосредственно в руки маме незадолго до инцидента. Через несколько минут бортпроводники выяснили, что у ребенка термический ожог левой и правой ножки», — заявили в авиакомпании.

Судя по официальному ответу, девочке сразу оказали медицинскую помощь. Ее осмотрел врач, которого нашли среди пассажиров, а после посадки мама с дочкой самостоятельно покинули самолет. Без претензий. Отец уверен, что все было иначе.

«Ей оказали помощь только в аэропорту. Из аэропорта ее доставили в отель. Ребенок уснул. Хоть как-то уснул. Рано утром приехала скорая из клиники, которую вызвали по страховке, а дальше уже оказывали все необходимые действия, помощь», — отметил отец пострадавшей девочки.

Госпитализировать ребенка не стали, но и экстренно вывозить обратно на родину запретили. Тем временем случаем на борту самолета заинтересовались прокуратура и следователи.