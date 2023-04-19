«Часть нашей истории»: военкор из Донбасса пишет песни для Бузовой и других звезд

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Автор и исполнитель Ксения Распорская родилась в Донецке и в 17 лет занялась журналистикой.

Выяснилось, что песни российским исполнителям пишет жительница Донецка и бывший военный корреспондент Ксения Распорская. Материалом о талантливой девушке поделился интернет-портал «Донбасс медиа».

По словам девушки, она начала работать корреспондентом в 17 лет. Когда Ксения приезжала на места съемки, многие не верили, что она действительно может заниматься такой опасной работой.

«Когда я поступила на первый курс факультета журналистики, почему-то я сразу знала, что военная тема мне будет очень интересна. <…> Я в свои 17 лет подумала, как же без меня мой город. Я же должна показать», — вспоминает Ксения.

Она также рассказала, что однажды попала под обстрел, находясь на территории аэропорта. Ксения забыла камеру на взлетной полосе, но решила вернуться за ней, чтобы не потерять отснятый материал.

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Сейчас девушка работает в команде авторов, которая пишет песни Полине Гагариной, Ольге Бузовой, Диме Билану и другим российским звездам. По словам Ксении, залог хорошей песни заключается в том, чтобы та была от души.

«Во все века патриотическая музыка имела место быть. Под различные события она помогает людям чувствовать себя бодрее. И это часть нашей истории», — уверена девушка.

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