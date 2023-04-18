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Отмечается, что «Арктуром» легко заразиться, но болезнь протекает в легкой форме.

В России обнаружен новый штамм коронавируса XBB 1.16 под названием «Арктур». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, им гораздо проще заразиться, однако болезнь протекает в легкой форме.

«В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии. По предварительным данным, „Арктур“ может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, вводить какие-либо противоэпидемические ограничения необходимости нет. Также ряд СМИ сообщает, что особое распространение этот один из вариантов «Омикрона» получил в Индии.

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