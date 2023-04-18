Дмитрий Песков прокомментировал дату проведения прямой линии с президентом РФ

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По сего словам, точное время пока не согласовано.

Дмитрий Песков прокомментировал «Известиям» дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации, точной даты еще нет.

Ранее СМИ сообщили, что прямая линия с президентом запланирована на 8 июня. Отмечалось, что мероприятие пройдет в Гостином дворе. Кроме того, уже сейчас началась подготовка места к организации прямого вещания и создание точек прямых включений.

В Кремле объяснили путаницу с датами поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область

Последняя 19-я «Прямая линия» проходила 30 июня 2021 года. В 2022-м году мероприятие решили не проводить.

Ранее 5-tv.ru писал, в Кремле прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что глава Франции Эммануэль Макрон планирует направить Китаю план урегулирования конфликта между Россией и Украиной.