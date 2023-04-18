«С позиции на позицию»: как ВС РФ отодвигают ВСУ от поселка Спорное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Спорное направление считается стратегически важным в зоне спецоперации.

Все дальше позиции ВСУ отодвигают сейчас от поселка Спорное. Там временное затишье, пока радикалы собираются с силами после мощной атаки. А само направление стратегически важно. Меньше 20 километров до Лисичанска, где еще остались мирные жители и куда нацелены украинские снаряды, которые раз за разом сбивает наша ПВО. Кадры с передовой — у военкора «Известий» Дениса Кулаги.

Спорное направление нас встречает необычной тишиной — ВСУ пытаются оправиться после недавней атаки российских сил. Это время наши бойцы используют, чтобы закрепиться. Пока первая линия сдерживает противника, вторая — окапывается.

«По всей линии соприкосновения наши бойцы очень быстро возводят вот такие блиндажи. Окапываются максимально глубоко, здесь же делают защитные сооружения из ящиков с землей, но и самое главное — надежное перекрытие», — уточняет корреспондент.

Бойцы почти на каждой позиции ждут сигнала вперед, но капризная погода Донбасса вносит свои коррективы. Грунт просох еще не везде, но этого достаточно, чтобы передвигаться между позициями на внедорожнике высокой проходимости.

«А вот тяжелая техника здесь, конечно, не пройдет, особенно западная тяжелая техника. Ну и вот так, дружным экипажем перемещаемся с позиции на позицию», — уточняет наш журналист.

Ехать приходится часто полями, по открытой местности, практически на виду у противника. Дальше после этого необходимо идти пешком к артиллеристам. Буквально за час до приезда военкора огнеметчики батальона «Призрак» уже отработали по позициям на территории птицефабрики Спорного.

«На спорном направлении работу огнеметчиков также поддерживает и крупный калибр. Сейчас гаубица Д20 беглым огнем накрывает окопы ВСУ», — уточнил корреспондент.

За ударами следят с помощью дронов. Первый снаряд — пристрелочный, в непосредственной близости. Второй — попадает точно в блиндаж. После этого укрытие украинских военных разлетается в щепки — артиллерия «Призраков» продолжает накат, не давая противнику опомниться.

Потом проводится мониторинг позиций — в брошенных окопах кругом виднеется только бытовой мусор и ни намека на жизнь. Рядом подбитая бронетехника, ее можно починить, но ВСУ возвращаться туда не спешат.

«Отражаем атаки, бывают точки плюс, часто говорили, что много техники подбитой и пехоты много 200-300-х», — рассказывает боец.

Прерывает диалог с корреспондентом внезапная работа нашей ПВО — враг снова пытается взять инициативу в свои руки и запускает по местности ракеты. Одна из них — еще советская система «Точка-У», судя по расположению, целилась в мирный Лисичанск, но наши силы не допустили атаки.

Проходит не больше часа и снова белые узоры в небе — наше ПВО снова безотказно стоит на защите мирных городов Донбасса, пока российские силы продолжают уверенно и методично продвигаться к Спорному.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.