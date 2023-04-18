Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ

В ответ на контрнаступление ВСУ Кремль может прибегнуть к кибератакам и ядерным угрозам

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The Guardian отмечает, что Путин может прибегнуть к кибератакам и ядерному шантажу.

Западные лидеры готовятся к тому, что Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались» для победы. Об этом сообщает издание The Guardian. В материале отмечается, что президент России готов угрожать ядерным оружием и организовывать кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины.

Британские официальные лица на саммите министров иностранных дел G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и «должны быть готовы» ко всевозможным тактикам РФ. Отмечается, что в ходе переговоров произошел «открытый обмен мнениями», в том числе о «будущих перспективах» прекращения конфликта. Кроме того, был подвергнут критике план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске

Также на саммите министры подтвердили свою приверженность «усилению, полной координации и обеспечению соблюдения» санкций против России. Вместе с тем они пообещали применять меры для борьбы с третьими сторонами, поставляющими оружие Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы уничтожили пехоту ВСУ на Херсонском направлении.