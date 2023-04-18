«Бессознательный поиск»: фанаты Асмус заподозрили ее в тайной любви к Петрову

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Любая совместная работа получается успешной лишь при взаимной симпатии. Неужели Асмус и Петров настолько вжились в роли влюбленных?

Общественность обсуждает нового возлюбленного разведенной актрисы Кристины Асмус. Вместе со звездой «Пищеблока» Романом Евдокимовым они начали публиковать совместные фото, в которых подписчики заметили интересную деталь.

Пользователи Cети считают, что Евдокимов внешне похож на коллегу Асмус по фильму «Текст» Александра Петрова. Мог ли кинороман настолько отпечататься в памяти актрисы?

Instagram* / evdokimov; 5-tv.ru

Психолог Андрей Зберовский объяснил 5-tv.ru, что человеческий мозг впитывает в себя приятный опыт. А играть любовь в фильме, по его словам, без настоящих эмоций было бы практически невозможно

«Если типаж показался подходящим, и были получены комфортные эмоции, то мы можем и дальше бессознательно подыскивать себе такого же партнера. <…> Такой бессознательный поиск того человека, с которым уже было комфортно», — прокомментировал эксперт.

Зберовский уверяет, что на практике и в жизни такое явление встречается часто, и люди могут менять подряд несколько партнеров, которые будут схожи внешне. Любая совместная работа получается эффективной только под силой симпатии, хотя бы просто человеческой, отметил психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Асмус комик Гарик Харламов контролирует личную жизнь актрисы.

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