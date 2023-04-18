Отклонение от нормы: зачем Бузова проводит суточный мониторинг сердца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, специальные датчики устанавливаются для выявления возможных проблем со здоровьем.

Какие у Ольги Бузовой могут быть проблемы со здоровьем и зачем она проводит суточный мониторинг сердца и пульса? Ответы на эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru дал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

Специалист заявил, что подобные процедуры проводятся для того, чтобы выявить определенные проблемы.

«Сделали ЭКГ, а на нем есть изменения, которые требуют детального обследования. Допустим, участился пульс. Нам надо понять, это сейчас человек имеет высокий пульс или это требует уточнения. Может быть, у человека постоянно так работает сердце, что у него всегда высокий пульс», — заявил Кондрахин.

Он подчеркнул, что повод беспокоиться есть не всегда. Если человек много работает или часто занимается спортом, у него могут быть различные отклонения от нормы.

Специалист добавил, что для проведения замеров человек носит два прибора. С помощью одного врачи снимают показания артериального давления. Второй служит для суточного мониторирования ЭКГ.

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Также Кондрахин отметил, что существует множество заболеваний и функциональных состояний, которые требуют дополнительных исследований. Он подчеркнул, что любое поражение сердца и сосудов требует детальных анализов. Но, как правило, речь идет о каком-либо функциональном нарушении.

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