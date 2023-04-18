ДТП с участием Дмитрия Диброва зафиксировали столичные камеры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Телеведущий не пострадал. Однако иномарку звезды придется увозить с места на эвакуаторе.

Момент столкновения Mercedes Дмитрия Диброва с полицейским микроавтобусом на северо-востоке Москвы попал на камеры городского видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах отчетливо видно, что автомобиль правоохранителей двигался по полосе общественного транспорта и, возможно, телеведущий не заметил его в боковое зеркало, когда принял решение повернуть налево.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Дибров при столкновении не пострадал. Однако его автомобилю повезло меньше. За ним в ближайшее время приедет эвакуатор.