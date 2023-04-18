Совсем не космос: наследие Юрия Гагарина приходит в упадок

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Город первого космонавта так и не привели в порядок. Что там происходит?

Печальные кадры снял корреспондент «Известий» в городе Гагарине Смоленской области. Родина первого космонавта все больше приходит в упадок. Грандиозные планы придать ей космический антураж и сделать меккой для туристов так и остались на бумаге. А в реальности — пара музеев и памятник космонавту в таком состоянии, что жалко смотреть.

Иван Литомин встретился с племянницей Юрия Гагарина, которая чуть ли не в одиночку пытается спасти наше великое наследие.