В Оренбурге задержали главу ЖКХ после гибели ребенка от нападения стаи собак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Местные жители жаловались, что в районе появилось много бродячих псов. Но власти не реагировали.

В Оренбурге после гибели восьмилетнего мальчика, растерзанного стаей бродячих собак, задержали главу управления ЖКХ администрации. Чиновнику уже предъявили обвинения в халатности, которая привела к гибели ребенка, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также следователи провели обыски, изъяли документы, связанные с отловом бездомных животных.

Трагедия произошла на глазах у других детей. До этого жители не раз жаловались на псов, которые держали весь район в страхе. Но агрессивных животных чипировали и возвращали на улицы.