ФБР обнаружило в центре Нью-Йорка якобы секретное отделение полиции Китая

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По информации американских спецслужб, там якобы следили за гражданами КНР. Но все оказалось не так однозначно.

В самом центре Нью-Йорка правоохранители нашли китайских шпионов. ФБР заявило об обнаружении секретного отделения полиции Поднебесной.

По версии американских спецслужб, подпольный офис работал в Чайнатауне на Манхэттене. Его сотрудники якобы следили за гражданами КНР, живущими в Штатах, преследовали и запугивали диссидентов — тех, кто высказывался против Коммунистической партии Китая.

Уже арестованы двое работников этого участка. Американские власти заявили, что они оба являются агентами разведки КНР.

«Офицеры полиции, которым сегодня были предъявлены обвинения, не боролись с преступностью. Они преследовали китайских демократически настроенных активистов, находящихся за пределами КНР, в том числе прямо здесь, в Нью-Йорке. Эта оперативная группа действует как ферма интернет-троллей, создающая в соцсетях тысячи поддельных аккаунтов, чтобы через них угрожать диссидентам и активистам во всем мире, чьи высказывания Китай воспринимает как угрозу своей Коммунистической партии», — заявил прокурор восточного округа Нью-Йорка Брэон Пис.

Вот только так называемый подпольный офис оказался центром по оказанию помощи китайским гражданам, которым нужно продлить водительские права. Об этом сообщили в посольстве Китая в Вашингтоне.

Кроме того, остается много вопросов к тому, что так называемый шпионский участок больше года работал в самом центре Нью-Йорка буквально под носом у ФБР. Почему именно сейчас на него обратили внимание, неясно.