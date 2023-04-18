Вино и тело под окнами: соседи рассказали о трагической гибели гандболистки Дивак

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Очевидец слышал также долгий плач в день происшествия.

На балконе 29-летней гандболистки Виктории Дивак, которая выпала из окна восьмого этажа, стоял бокал вина. Об этом сообщила соседка погибшей в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, случившееся сильно обескуражило жителей дома. Очевидцем происшествия был супруг женщины, он слышал, как кто-то сильно и горько плакал.

«Меня дома не было. Не знаю, она или не она (Виктория Дивак. — Прим. ред.) так сильно плакала. Она, получается, через этаж от меня. У нас окно открыто было. Так сильно плакала… А потом уже пришли, мне соседка говорит: „Ты видела, что у нас случилось?“ Я говорю: „Нет, только приехала“. Я позвонила соседке, которая у нее на этаже. Она, говорит, упала, выпала, не знаю что. Мы вот так посмотрели, у нее вино стоит, бокал», — объяснила женщина.

Она отметила, что никто не знает, из-за чего именно произошла трагедия. Про саму Дивак всегда говорили только хорошее. Насколько известно, девушка жила одна. Кто именно плакал в ее квартире неясно, но муж соседки слышал плач именно оттуда.

Тело Дивак нашли в Астрахани у дома на улице Софьи Перовской. Как сообщили в региональном управлении СК, сейчас проводится проверка по факту смерти спортсменки.

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