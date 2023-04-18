Следствие подозревает суицид в истории с гибелью 29-летней гандболистки Дивак

Фото: Федерация гандбола России

Тело чемпионки России было найдено под окнами жилого дома в Астрахани.

Следствие подозревает суицид в истории с гибелью 29-летней чемпионки мира по гандболу Виктории Дивак. Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело спортсменки было найдено под окнами жилого дома в Астрахани. Предполагалось, что произошел несчастный случай.

Прибывшим на место медикам спасти Викторию не удалось. Что именно могло произойти в тот роковой день, выясняет следствие. По факту гибели спортсменки возбуждено уголовное дело.

Подающая надежды гадболистка Виктория Дивак родилась в Волгограде и, как отмечает «СЭ», являлась младшей дочерью легенды «Ротора» Виктора Дивака. Ее карьера началась в «Динамо-Синаре». С этим клубом она трижды становилась чемпионкой России. За годы карьеры она выступала, как в России, так и за рубежом. В частности, играла за немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель», где стала чемпионом Белоруссии и двукратным обладателем Кубка Белоруссии. А также на ее счету выигрыш во второй лиге Франции.

Два года назад Виктория перешла в клуб «Астроханочка». А в составе юниорской сборной России она завоевала серебро чемпионата Европы и Юношеских Олимпийских игр 2010 года.