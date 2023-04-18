«Не соглашусь быть заменой»: Анна Седокова призналась в расставании с любимым

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В браке с баскетболистом Янисом Тимой певица живет два года. Неужели на этом все?

Певица Анна Седокова вновь заставила поволноваться поклонников по поводу личной жизни. В своих соцсетях знаменитость оставила пост, где призналась, как уехала от любимого до рассвета, а он и не пытался ее остановить.

«Села в такси в 04:00, а он даже не думал меня останавливать. Просто смотрел, как я уезжаю. И я знала, что он любит другую. Что она — любовь его жизни, а я никогда не соглашусь быть заменой», — разоткровенничалась знаменитость.

К счастью, оказалось, что все эти полные трагизма слова принадлежат не Анне, а героине ее новой песни. У самой экс-«виагры» отношения с баскетболистом Янисом Тиммой по-прежнему романтические, несмотря на приличную разницу в возрасте не в пользу певицы.

Общественность не сомневалась, что и этот, третий по счету брак, рухнет как карточный домик, однако союз вопреки прогнозам держится целых два года. Знаменитости часто посвящают друг другу любовные признания в социальных сетях и вспоминают, с чего начиналась их история.

Как известно, чувства настигли их в собственном баре Анны, куда Янис по случайности забрел несколько лет назад. По словам артистки, она вручила ему толстовку, а на следующий день он записал видео, где пел песню, надев на себя ее подарок. С тех пор любимые не расстаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анна Седокова раздельно живет со своей дочерью.