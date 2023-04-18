Российская армия отбила попытку контрнаступления ВСУ под Угледаром

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press

Встречные бои на руинах продолжались несколько часов, однако ВС РФ удалось развернуть противника.

Боевики киевского режима предприняли попытку начать наступательную операцию под Угледаром. Десантно-штурмовые группировки ВСУ пошли в разведку боем в районах Павловки и Никольского в ДНР, однако их прорыв был предотвращен. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Движение вражеских подразделений было вовремя вскрыто нашей разведкой, по наступающим начала работать артиллерия», — написано в сообщении.

Отмечается, что противник использовал тяжелую технику для прикрытия своих подразделений. Вооруженные силы РФ отработали по танкам и БПМ с помощью огня артиллерии, а также применили управляемые ракеты для поражения целей.

Бои продолжались несколько часов, однако ВСУ не смогли продвинуться и понесли тяжелые потери техники и личного состава.

По данным 5-tv.ru, российским командованием было принято решение о привлечении ударных вертолетов. Уничтожены все пять танков противника и несколько БМП и бронеавтомобилей. В итоге все было сведено к локальному боестолкновению.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска.