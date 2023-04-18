Резкий маневр привел к столкновению сразу пяти автомобилей во Владивостоке

Фото, видео: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан/ТАСС; 5-tv.ru

Три человека получили тяжелые травмы. Пассажиров приходилось доставать из искореженных автомобилей с помощью специального оборудования.

Резкий маневр привел к массовой аварии на острове Русский во Владивостоке. Столкнулись сразу пять автомобилей. Водитель белой Toyota хотел развернуться и не уступил дорогу черной иномарке, которая ехала со стороны моста. Последняя буквально вылетела на полосу встречного движения. А виновника аварии развернуло несколько раз, и он зацепил еще три машины.

Удары были такой силы, что автомобили сильно искорежило. Спасателям с помощью специального оборудования пришлось доставать водителей и пассажиров. Три человека получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Из-за аварии на Университетском проспекте образовалась огромная пробка.