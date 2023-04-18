Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Балерина призналась, что почти никакие эксперименты с внешностью ранее не проводила.

Балерина Анастасия Волочкова показала лицо после похода к косметологу. Знаменитость не планировала серьезных экспериментов, но поддалась уговорам профессионалов. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

На приеме у специалиста артистка сразу внесла ясность насчет себя — оставаться молодой и красивой ей помогают свои проверенные способы.

«Я парюсь в русской бане, купаюсь в ледяной купели. Никаких процедур с собой не делала. Кроме аппаратных», — заявила знаменитость.

Позже, как могли заметить подписчики, она с недоверием слушала специалистов. Ей обещали чудесное преображение уже после одного укола, в ответ она сомневалась.

«Я вам не верю! Как можно укол сделать и человек стал молодой?!» — сопротивляется балерина.

Но в конечном итоге Анастасия сдалась — артистку уговорили не только на укол, но и на аппаратную процедуру. В ожидании чуда танцовщица даже пообщалась с зеркальцем, поинтересовавшись, она ли все еще всех милее на этом свете. И тут же сама поспешила с ответом, понимая, что с возрастом спорить трудно.

«Нет», — ей зеркало в ответ. Есть румяней и белее, и на свете всех милее», — озвучила зеркало знаменитость и залилась смехом.

Поведение Анастасии в тот день в очередной раз очень встревожило поклонников. Они заподозрили, что балерина даже в кресле у косметолога была в нетрезвом состоянии.

«Анастасии бы протрезветь для начала»;

«Вот что делает алкоголь с людьми, вроде и спорт, и питание у нее правильное. Но много алкоголя в жизни и все на лице»;

«Будет бухать и ни пластика, и ни уколы не помогут. Она уже до такой степени потрепанная, что ее невозможно преобразить», — раскритиковали Волочкову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова прокомментировала арест приставами трех ее автомобилей.

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