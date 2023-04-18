Одинокая доля? Семенович объяснила, почему не съезжается с возлюбленным

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Знаменитость также рассказала, какая свадьба ждет ее с будущим мужем.

Актриса и певица Анна Семенович долго не могла встретить мужчину мечты, но этой зимой все изменилось — вокалистка нашла своего принца. Она не раз хвалилась фанатам, что счастлива с новым избранником. Он красиво ухаживает за артисткой и является идеальным партнером.

Теперь на личном фронте у блондинки все прекрасно, однако фанатов мучает один вопрос — когда пара съедется? Тем более, в сети распространились слухи о скорой свадьбе звезды. Неужели избранники так и не решились на совместную жизнь? На этот вопрос ответила сама Семенович.

«Я люблю жить одна, предпочитаю встречаться, но иногда люблю побыть сама с собой», — приводит слова экс-солистки «Блестящих» издание 7Дней.ru.

Помимо этого вокалистка высказалась и по поводу свадьбы. Если знаменитость решится пойти под венец, то отметит это событие в узком кругу родных и близких.

К слову, кто именно партнер Семенович — непонятно. Певица до сих пор не раскрыла имени таинственного ухажера. Все, что известно — оба партнера ровесники и познакомились в компании общих друзей. Сама актриса считает, что раскрывать личность возлюбленного пока рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после обвинений в фотошопе Анна Семенович начала худеть.